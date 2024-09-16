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Narin'in annesinin o sözleri şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında çuval içerisinde bulunan Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın bir videosunda söylediği sözler dikkat çekti. Anne Güran "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diyerek ağladı.

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