Polis, trafik magandasını affetmedi! Hem ehliyetini hem aracını kaybetti

Afyonkarahisar’da mahalle içinde otomobiliyle drift yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan kişi polis affetmedi. Ehliyetine el konulan sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.
Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki drift görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Güvenevler Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen sürücü, polis ekiplerinde Demiryalayan Kavşağı'nda yakalandı.
Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu.