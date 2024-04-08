 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Polis, trafik magandasını affetmedi! Hem ehliyetini hem aracını kaybetti

Polis, trafik magandasını affetmedi! Hem ehliyetini hem aracını kaybetti

Afyonkarahisar’da mahalle içinde otomobiliyle drift yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan kişi polis affetmedi. Ehliyetine el konulan sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

Bir Bodrum klasiği: İsale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi
Bir Bodrum klasiği: İsale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi
Türkiye’de görüntülendiler! Tüm aile kayıt altına alındı
Türkiye'de görüntülendiler! Tüm aile kayıt altına alındı
İzmir’de Kuzu Nuri, sanayi sitesinin maskotu oldu
İzmir'de Kuzu Nuri, sanayi sitesinin maskotu oldu
Balıkesir’de kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadını komandolar bulup sırtında taşıdı
Balıkesir'de kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadını komandolar bulup sırtında taşıdı
Yaban hayvanlarının kavgası fotokapana yansıdı
Yaban hayvanlarının kavgası fotokapana yansıdı
İZBAN’da akılalmaz görüntü! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
İZBAN'da akılalmaz görüntü! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
Kaza geliyorum dedi! Kamyon çarptığı tırla birlikte metrelerce sürüklendi
Kaza geliyorum dedi! Kamyon çarptığı tırla birlikte metrelerce sürüklendi
Aydın’da dilenci dehşeti! Kendisine para vermeyen kadını bıçakla yaraladı | Video
Aydın'da dilenci dehşeti! Kendisine para vermeyen kadını bıçakla yaraladı | Video 27.3.2024 09:48:05
İzmir’de yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
İzmir'de yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet! Tekme ve yumruk ile saldırdı
İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet! Tekme ve yumruk ile saldırdı
Sahra Çölü’nden Türkiye’ye toz taşınımı! O hastalıklara yol açabilir
Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı! O hastalıklara yol açabilir
İlkokul öğrencisinden yürek ısıtan davranış! Türk bayrağını yerden alıp öpüp başına koydu
İlkokul öğrencisinden yürek ısıtan davranış! Türk bayrağını yerden alıp öpüp başına koydu
Manisa’da palalı ve satırlı kavga! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
Manisa'da palalı ve satırlı kavga! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
VİDEO DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki drift görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Güvenevler Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen sürücü, polis ekiplerinde Demiryalayan Kavşağı'nda yakalandı.

Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu.

EN YENİ VİDEOLAR

Bir Bodrum klasiği: İsale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi
Bir Bodrum klasiği: İsale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi
Türkiye’de görüntülendiler! Tüm aile kayıt altına alındı
Türkiye'de görüntülendiler! Tüm aile kayıt altına alındı
İzmir’de Kuzu Nuri, sanayi sitesinin maskotu oldu
İzmir'de Kuzu Nuri, sanayi sitesinin maskotu oldu
Kardeşlerim 124. yeni bölüm fragmanı
Kardeşlerim 124. yeni bölüm fragmanı
Son dakika: Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Son dakika: Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Geleneksel TÜRGEV iftarı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Son dakika: Geleneksel TÜRGEV iftarı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar