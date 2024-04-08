Polis, trafik magandasını affetmedi! Hem ehliyetini hem aracını kaybetti

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Afyonkarahisar’da mahalle içinde otomobiliyle drift yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan kişi polis affetmedi. Ehliyetine el konulan sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.