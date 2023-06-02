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    Yeniasır TV Yaşam Sağanakta yine aynı çile! İzmir'den bildik görüntüler

    Sağanakta yine aynı çile! İzmir'den bildik görüntüler

    Giriş Tarihi: 02.06.2023, 15:10

    İzmir'de her sağanak yağmurda yaşanan manzara yine şaşmadı. Etkili olan yağış sonrası caddeler ve sokaklar su altında kaldı. Trafikte ilerlemek isteyen araçların sürücüleri su baskınları sebebiyle zor zamanlar yaşadı.

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    İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

    Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi yağmur sularıyla doldu.

    Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.

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