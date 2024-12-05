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Sevimli hırsız marketten cips çaldı

Aydın'da sokak köpeği bir marketin önündeki stanttan cips aldı. Ağzındaki cips ile koşarak uzaklaşan sevimli hırsızın o anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay sonrası şaşırdığını söyleyen büfe sahibi, hemen her gün köpeğin cips aldığını belirtti.

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Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi Muharrem Sökeli Sokak üzerinde Serkan Özen isimli vatandaşa ait marketin önüne gelen mahallenin köpeği, stanttaki bir cipsi ağzı ile alıp koşarak uzaklaştı. Cipslerin azaldığını fark eden Özen, güvenlik kamerasını izlediğinde cipsi, mahallede besledikleri köpeğin aldığını gördü.

Olay karşısında şaşırdığını, bir yandan da mutlu olduğunu ifade eden büfe sahibi Serkan Özen, "Geçtiğimiz günlerde bir olay yaşadık. Ben de bu bölgede 16 yıldır esnafım ve 16 yıldır ilk kez başımıza böyle bir olay geldi. Mahallemizin köpeği, cips standımızdan cipleri alıp gidiyormuş. Bunu tabii kamera kayıtlarından gördük. Nasibidir dedik ellemedik. Bunu devamlı hale getirdi. Herhalde 15-20 defa almıştır. Tabii bu bizim takip ettiğimiz kadarıyla. Görmediğimiz zamanlar da vardır. Kamerada fark edince çok şaşırdık. Zaten devamlı beslediğimiz, sevdiğimiz bir hayvan, zaten kendisini çok sevdiriyor. Nasibidir ellemedik, güzel bir olay yaşadık" dedi.

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