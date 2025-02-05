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Silahlı saldırganı kaymakam koruması yakaladı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de bulunan bir erkek kuaföründe çıkan silahlı çatışmada saldırgan, kaymakam koruması tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Film sahnelerini aratmayan olay İzmir'in Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan bir erkek kuaförünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre husumetli olduğu iddia edilen Ş.C. (21) ile B.B. (17) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı.

Daha sonra B.B., S.Ç.'yi silah vurarak yaraladı ve hemen elindeki suç aletiyle kaçmaya başladı. Etrafta bulunan vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Yaralı vatandaş ambulansla acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada olay yerinde bulunan kaymakamlık koruma personeli ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adli işlemler için karakola götürüldü. Öte yandan Şüpheli B.B.'nin çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

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