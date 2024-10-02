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Sıra bekler gibi yaptı, emekli maaşını çeken adamı gasbetti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, bankamatikten emekli maaşını çeken yaşlı adam, arkasında sıra bekler gibi yapan şahsın gasbına uğradı. 5 bin lirayı alarak kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, ATM'den emekli maaşını çeken H.K., sıra bekler gibi yapan M.E., tarafından gasp edildi. Şüpheli, H.K.'nin 5 bin lirasını alarak bölgeden koşar adımlarla kaçarken, polise başvuran yaşlı adam gasp edildiğini bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve SAM büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda emekli adamın parasına göz koyan şüpheli, kısa sürede yakalandı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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