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    Yeniasır TV Yaşam Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada | Video

    Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada | Video

    Giriş Tarihi: 07.04.2023, 09:08

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçtiğimiz ay sonunda yaşanan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kurşunların hedefi olan Ergüder Akgün isimli şahsın sokak ortasında yere yığılıp hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin ise araca binerek kaçmaları dikkat çekti.

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    31 Mart günü saat 22.45 sıralarında Mahkeme Mahallesi, Eski Han üzerinde meydana gelen olayda, Ergüder Akgün'le tartışmaya başlayan kişilerin arasında önce kavga yaşandı. Ardından ise tartışmanın büyümesi üzerine Emre G.'nin (28) Akgün'e kurşun yağdırması saniye saniye kameraya yansıdı. Yere yığılan Ergüder Akgün olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişinin ise araca binerek kaçmaları dikkat çekti.

    Polis, dün 'Kasten Öldürme' olayı ilgili olarak yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kaçan olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen Emre G.'yi Edremit'te saklandığı evde yakaladı. Şüpheli kişi ile olayda kullanmış olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 çapında fişek de ele geçirildi. Emre G. ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce dün tutuklandı.

    Bilindiği üzere Burhaniye Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, cinayet sonrası T.G. (51), R.K (34), A.K. (41) ve R.Y.'yi (55) gözaltına almıştı. Gözaltındaki 4 kişiden T.G. ve R.K. mahkemece tutuklanırken A.K. ve R.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Şüpheliyi evinde saklayan A.Ö.(56) hakkında ise 'Suçluyu Kayırma' suçundan tahkikat başlatıldı.

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