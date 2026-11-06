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Yeniasır TV Yaşam SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin köylüsünden husumet iddiası: 'Gelin vereyim' diyerek pusu kurdu

SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin köylüsünden husumet iddiası: 'Gelin vereyim' diyerek pusu kurdu

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 köyde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in köylüsü Ali İhsan Adatepe katliamın biçerdöver işi nedeniyle yaşanan alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığını iddia etti. Adatepe, zanlının "Gelin vereyim, anlaşalım" diyerek pusu kurduğunu iddia etti. İlk saldırının ardından kaçış güzergâhında araç değiştirmek isteyen şüphelinin, otomobillerini vermeyen vatandaşları ve karşılaştığı kadın öğretmenleri de hedef aldığı öne sürüldü.

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