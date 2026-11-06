Yeniasır TV Yaşam SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin köylüsünden husumet iddiası: 'Gelin vereyim' diyerek pusu kurdu

SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin köylüsünden husumet iddiası: 'Gelin vereyim' diyerek pusu kurdu

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