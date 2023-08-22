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    Yeniasır TV Yaşam Son dakika: Aydın'da eğitim uçağı düştü | Video

    Son dakika: Aydın'da eğitim uçağı düştü | Video

    Giriş Tarihi: 22.08.2023, 14:07

    Son dakika haberi...Aydın 'ın Efeler ilçesi'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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    Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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