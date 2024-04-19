Son dakika: İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem | Video

Son dakika haberleri... AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11.02'de meydana gelen deprem Aydın ve Muğla gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre, saat 11.00'de Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.