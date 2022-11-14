  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Sosyal medyadan satış yapan kaçakçılara operasyon! Yüzlerce litre ele geçirildi! -video

    Sosyal medyadan satış yapan kaçakçılara operasyon! Yüzlerce litre ele geçirildi! -video

    Giriş Tarihi: 14.11.2022, 10:22

    İzmir'de sahte etil alkol ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar doğrultusunda, sosyal medya üzerinden satış yaptıkları tespit edilen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. 2 kargo şubesi ve 1 depoda yapılan aramalarda toplam 895 litre sahte etil alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Elazığ’da önemli açıklamalar
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Elazığ'da önemli açıklamalar
    İzmir’de kentsel dönüşüm çıkmazı! CHP’li büyükşehir belediyesi 3 bin konutluk projeden sadece 744’ünü tamamladı
    İzmir'de kentsel dönüşüm çıkmazı! CHP'li büyükşehir belediyesi 3 bin konutluk projeden sadece 744'ünü tamamladı 13.11.2022 14:50:35
    Akdeniz’de 4.7 büyüklüğünde deprem
    Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
    İzmir’de alışveriş bahanesiyle soyguna çıktılar! Saniyeler içindeki hırsızlık kamerada! -video
    İzmir'de alışveriş bahanesiyle soyguna çıktılar! Saniyeler içindeki hırsızlık kamerada! -video
    CHP’li Konak Belediyesi’nden tepki çeken önlem! Metruk binayı yıkmak yerine tünel yaptılar
    CHP'li Konak Belediyesi'nden tepki çeken önlem! Metruk binayı yıkmak yerine tünel yaptılar
    Manisa’da başpehlivan ile 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
    Manisa'da başpehlivan ile 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
    Didim’de alkollü sürücü çocuğunu böyle ezdi
    Didim'de alkollü sürücü çocuğunu böyle ezdi
    Türkiye tatbikata hazırlanıyor
    Türkiye tatbikata hazırlanıyor
    Yunanistan’a kaçmaya çalışıyorlardı! 8 FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı! -video
    Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 8 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı! -video
    İzmir’de otomobil alev topuna döndü! Sürücü canını zor kurtardı
    İzmir'de otomobil alev topuna döndü! Sürücü canını zor kurtardı
    İzmir Konak’taki yol verme kavgasında kan aktı! O anlar saniye saniye kamerada | VİDEO
    İzmir Konak'taki yol verme kavgasında kan aktı! O anlar saniye saniye kamerada | VİDEO
    Acıgöl’ün sahipleri flamingolardan görsel şölen
    Acıgöl'ün sahipleri flamingolardan görsel şölen
    Başkan Erdoğan’dan 2000 Köy Yaşam Merkezi’nin Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan 2000 Köy Yaşam Merkezi'nin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir polisinin, sosyal medyadan sahte etil alkol satışı yapanlara yönelik operasyonunda litrelerce sahte etil alkol ele geçirilirken, operasyonda yakalanan 1 kişi de tutuklandı.

    İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte etil alkol tüketildiğinde yaşanabilecek ciddi sağlık sorunları ve neden olabileceği ölümlerin önlenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. İzmir merkezli, tüm Türkiye'ye farklı kargo markalarını kullanarak, 'merdiven altı' diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve sahte içki yapımında kullanılmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden oto cam suyu ve yüzey temizleyici görünümünde sahte etil alkolü satışa sunan kaçakçılara yönelik, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda Çiğli ilçesinde 2 kargo şubesi ve 1 depoya operasyon düzenlendi.

    Yapılan aramalarda 895 litre sahte etil alkol ve 5bin 100 adet taklit etiket ele geçirilirken, Ö.A., M.K., B.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hain teröristin net görüntüleri ortaya çıktı! O alçak böyle yakalandı
    Hain teröristin net görüntüleri ortaya çıktı! O alçak böyle yakalandı
    Bakan Bozdağ’dan İstiklal’deki saldırıya ilişkin önemli bilgiler
    Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgiler
    Başkan Erdoğan’dan İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Burada bir terör kokusu var!
    Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Burada bir terör kokusu var!
    Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
    Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
    Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
    Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Elazığ’da önemli açıklamalar
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Elazığ'da önemli açıklamalar