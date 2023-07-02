Soyer ’3 yıl sonra yüzeceğim’ demişti! Körfezin hali içler acısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/soyer-3-yil-sonra-yuzecegim-demisti-korfezin-hali-icler-acisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in kanayan yaralarından olan kötü koku sorunu çözülemezken ortaya çıkan bir başka çevre felaketi vatandaşı isyan ettirdi. “Çevre izin belgesi” olmadan çalıştığı ortaya çıkan İZSU'ya ait 40 arıtma tesisinin suları arıtmadan körfeze vermesi tepkileri beraberinde getirdi. Sözde çevreci olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yılda yüzülecek hale gelecek dediği körfezin temizlenmesi artık pek de mümkün görünmüyor. Sıcakların artması ile koku sorununun daha da artacağı İzmir'de vatandaşlar sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.