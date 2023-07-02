  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Soyer ’3 yıl sonra yüzeceğim’ demişti! Körfezin hali içler acısı

    Soyer ’3 yıl sonra yüzeceğim’ demişti! Körfezin hali içler acısı

    Giriş Tarihi: 02.07.2023, 10:47

    İzmir'in kanayan yaralarından olan kötü koku sorunu çözülemezken ortaya çıkan bir başka çevre felaketi vatandaşı isyan ettirdi. “Çevre izin belgesi” olmadan çalıştığı ortaya çıkan İZSU'ya ait 40 arıtma tesisinin suları arıtmadan körfeze vermesi tepkileri beraberinde getirdi. Sözde çevreci olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yılda yüzülecek hale gelecek dediği körfezin temizlenmesi artık pek de mümkün görünmüyor. Sıcakların artması ile koku sorununun daha da artacağı İzmir'de vatandaşlar sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

    İzmir’de korkunç olay! Torununu korumak isterken canından oldu
    İzmir'de korkunç olay! Torununu korumak isterken canından oldu
    Manisa’da seyir halindeki kamyonda yangın! 1500 tavuk öldü
    Manisa'da seyir halindeki kamyonda yangın! 1500 tavuk öldü
    İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
    İzmir'de 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
    Kütahya-Eskişehir yolunda feci kaza
    Kütahya-Eskişehir yolunda feci kaza
    Muğla’daki yangında pilotların duygulandıran mücadelesi! Sortilerle Türk bayrağını korudular
    Muğla'daki yangında pilotların duygulandıran mücadelesi! Sortilerle Türk bayrağını korudular 30.6.2023 09:36:47
    İzmir’de kesim esnasında kaçan kurbanlık koyun çalındı
    İzmir'de kesim esnasında kaçan kurbanlık koyun çalındı
    Aracının el frenini çekmeyi unuttu, metrelerce peşinden koştu
    Aracının el frenini çekmeyi unuttu, metrelerce peşinden koştu
    İzmir’de özel bir uçak araziye düştü
    İzmir'de özel bir uçak araziye düştü
    Denizli’de kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı
    Denizli'de kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı
    Balıkesir’de hayrete düşüren görüntü! Ekipler hemen harekete geçti
    Balıkesir'de hayrete düşüren görüntü! Ekipler hemen harekete geçti
    İzmir’de orman yangını: 5 helikopter, 2 uçak bölgede
    İzmir'de orman yangını: 5 helikopter, 2 uçak bölgede
    İzmir’de panik anları! Binanın çatısı alevlere teslim oldu
    İzmir'de panik anları! Binanın çatısı alevlere teslim oldu
    İzmir’deki görüntü merak uyandırmıştı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
    İzmir'deki görüntü merak uyandırmıştı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de korkunç olay! Torununu korumak isterken canından oldu
    İzmir'de korkunç olay! Torununu korumak isterken canından oldu
    Manisa’da seyir halindeki kamyonda yangın! 1500 tavuk öldü
    Manisa'da seyir halindeki kamyonda yangın! 1500 tavuk öldü
    İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
    İzmir'de 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
    Kütahya-Eskişehir yolunda feci kaza
    Kütahya-Eskişehir yolunda feci kaza
    Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı!
    Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı!
    Muğla’daki yangında pilotların duygulandıran mücadelesi! Sortilerle Türk bayrağını korudular
    Muğla'daki yangında pilotların duygulandıran mücadelesi! Sortilerle Türk bayrağını korudular