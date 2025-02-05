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Taciz etti öldürdüm! 17 yaşındaki genç kız 48 yaşındaki manavı bıçakladı

Muğla’nın Milas ilçesinde manav Halil İbrahim Mercan, bir kafeteryanın önünde bıçaklanarak öldürüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası yakalanan 17 yaşındaki Beyza Ö., sözlü taciz iddiasıyla cinayeti işlediğini söyledi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla'nın Milas ilçesinde manav Halil İbrahim Mercan (48), bir kafeteryanın önündeki sandalyede ölü bulundu. Mercan'ın bıçaklandığı tespit edilirken, olay anı kameraya yansıdı. Görüntülerden belirlenen Beyza Ö. (17), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 2 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesi Eskidemirciler Sokak'ta meydana geldi. Sandalyede kanlar içerisinde kalan kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynu ve göğsünden bıçaklandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cesedin manav Halil İbrahim Mercan'a ait olduğu belirlendi.

EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKMIŞ

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Halil İbrahim Mercan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mercan'ın cenazesi, önceki gün Milas'ta toprağa verildi. Diğer yandan Mercan'ın ölü bulunduğu yere yaklaşık 500 metre mesafedeki bir eğlence mekanından saat 02.00 sıralarında çıkıp, sendeleyerek sandalyeye oturduğu tespit edildi.Çalışmalarını sürdüren polis, Halil İbrahim Mercan'ın kamera görüntülerinden cinayete kurban gittiğini belirledi. Polis, bir kadının, saat 04.00 sıralarında yol üzerindeki bir kafeteryanın önündeki sandalyede oturan Mercan'ı bıçaklayıp, koşarak uzaklaştığını tespit etti. Kadının Beyza Ö. olduğu belirlendi. Evinde suç aleti bıçakla yakalanan Beyza Ö., ifadesinde, Mercan'ı kendisine sözlü tacizde bulunması nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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