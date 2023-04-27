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    Yeniasır TV Yaşam Taksiden inip ateş açtılar! İzmir'deki dehşet anları kamerada | Video

    Taksiden inip ateş açtılar! İzmir'deki dehşet anları kamerada | Video

    Giriş Tarihi: 27.04.2023, 14:41

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde seyir halindeki aracın sürücüsü kendisini takip eden ticari takside bulunan kişiler tarafından ara sokakta silahlı saldırıya uğradı. 22 yaşındaki genç olayda hayatını kaybederken olay anı güvenlik kamerasına yansıd

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    İzmir'in Bayraklı ilçesinde ticari taksi tarafından takibe alınan otomobile gerçekleştirilen ve 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

    Olay 25 Nisan akşamı saat 23.00 sıralarında Adalet Mahallesi, Şehit Pilot Türker Aydın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 BPV 092 plakalı seyir halindeki aracın sürücüsü Volkan Süvari (22), kendisini takip eden ve plakası henüz tespit edilemeyen ticari takside bulunan kişiler tarafından ara sokakta silahlı saldırıya uğradı. Art arda tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna mermiler isabet eden Süvari ağır yaralanırken, ticari taksi ise hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Süvari, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Süvari'nin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken, kaçan ticari taksinin plakasının tespiti ile olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.

    CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Öte yandan korkunç cinayet anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde taksiden inen iki kişiden birinin otomobilde bulunan Volkan Süvari'ye ateş ettiği, diğerinin de araçtan indiği anlar görüldü. Daha sonra ateş eden kişinin şoför mahalline diğerinin de yolcu koltuğuna oturduğu ve olay yerinden taksiyle kaçtıkları anlar yer aldı.

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