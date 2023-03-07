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    Yeniasır TV Yaşam Trafik magandası Bodrum'da terör estirdi | Video

    Trafik magandası Bodrum'da terör estirdi | Video

    Giriş Tarihi: 07.03.2023, 14:15

    Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'dan gelen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Trafikte adeta terör estiren maganda tartıştığı kadın sürücüye küfürler yağdırdı. Kendisini uyaran ve yanında 4 yaşında çocuğu bulunan kişinin ise üzerine yürüyerek saldırdı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Bodrum Konacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda Atatürk Bulvarı'nda otomobili ile seyreden sürücü, trafikte tartıştığı ifade edilen kadın sürücüye küfürler yağdırdı.O esnada 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte yol kenarında yürüyen M.C.M., olaya şahit olunca şahsı küfretmemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine otomobilinden inen şahıs, M.C.M.'nin üzerine yürüyüp küfürler ederek iki kez yumruk salladı. Şahsın salladığı yumruklardan kurtulan M.C.M, yanındaki 4 yaşındaki çocuğunu korumak için restorana sığındı.

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