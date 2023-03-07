Trafik magandası Bodrum'da terör estirdi | Video

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'dan gelen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Trafikte adeta terör estiren maganda tartıştığı kadın sürücüye küfürler yağdırdı. Kendisini uyaran ve yanında 4 yaşında çocuğu bulunan kişinin ise üzerine yürüyerek saldırdı.
Bodrum Konacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda Atatürk Bulvarı'nda otomobili ile seyreden sürücü, trafikte tartıştığı ifade edilen kadın sürücüye küfürler yağdırdı.O esnada 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte yol kenarında yürüyen M.C.M., olaya şahit olunca şahsı küfretmemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine otomobilinden inen şahıs, M.C.M.'nin üzerine yürüyüp küfürler ederek iki kez yumruk salladı. Şahsın salladığı yumruklardan kurtulan M.C.M, yanındaki 4 yaşındaki çocuğunu korumak için restorana sığındı.