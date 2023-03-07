Trafik magandası Bodrum'da terör estirdi | Video

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Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'dan gelen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Trafikte adeta terör estiren maganda tartıştığı kadın sürücüye küfürler yağdırdı. Kendisini uyaran ve yanında 4 yaşında çocuğu bulunan kişinin ise üzerine yürüyerek saldırdı.