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Yeniasır TV Yaşam Türkiye'de görüntülendiler! Tüm aile kayıt altına alındı

Türkiye'de görüntülendiler! Tüm aile kayıt altına alındı

DKMP Genel Müdürlüğü, doğaseverleri heyecanlandıran bir keşfi kamuoyuyla paylaştı. Doğada yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurulan fotokapana yakalanan çizgili sırtlan ailesinin görüntüsü, Şanlıurfa'da kaydedildi.

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VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanı Çizgili Sırtlan'ı görüntüledi.

Nadir görülen Çizgili Sırtlan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapan'ına yakalandı. O anlar sosyal medya hesabından paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi:



"Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ailesinin tamamını kayda aldık galiba"

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