Türkiye'de görüntülendiler! Tüm aile kayıt altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanı Çizgili Sırtlan'ı görüntüledi.



Nadir görülen Çizgili Sırtlan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapan'ına yakalandı. O anlar sosyal medya hesabından paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi:





"Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ailesinin tamamını kayda aldık galiba"