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Yaban hayvanlarının kavgası fotokapana yansıdı

Muğla'da koruma altında bulunan yaban hayvanlarının hayatı fotokapanlar ile görüntülendi. Domuz sürüsünün geçişi ve hayvanların kavgası saniye saniye kameraya yansıdı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yemişendere mahallesinde domuz sürüsünün geçişi saniye saniye görüntülenirken, Muğla'nın Ula ilçesinde bir derede ise koruma altında bulunan Su Samuru'nun dereye giriş anı görüntülendi.

Muğla bölgesinde Milli Parkların fotokapanına yakalanan ve koruma altında bulunan tekelerin kavgası da görüntülenirken, Marmaris ilçesinde ise Ayı ve Çakallar görüntülendi.

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