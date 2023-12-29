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    Yeniasır TV Yaşam Yanan evini denizden kovayla su atarak söndürmeye çalıştı

    Yanan evini denizden kovayla su atarak söndürmeye çalıştı

    Giriş Tarihi: 29.12.2023, 10:33

    Muğla'nın Milas ilçesinde yakınlarında bulunan Yılan Adası'nda gece saatlerinde prefabrik bir evde yangın çıktı. Küle dönen evde yalnız yaşayan adamın denizden kovayla aldığı suyu alevlerin üzerine attığı görüntüler yürek burktu.

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    Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında bulundan Yılan Adası'nda prefabrik bir ev gece saatlerinde yanmaya başladı. Bir anda evden yükselen alevler ve patlama seslerine uyanan vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti.

    Prefabrik evin büyük bir bölümünün plastik malzemeden olması nedeniyle ev kısa sürede tamamen yandı. Yangının evde ısınma amaçlı kullanılan odun sobasından kaynaklandığı öğrenilirken yangın çevredeki arazilere ve denizde bağlı olan kayık ve teknelere sıçramadan söndürüldü. 112 Acil Çağrı merkezi tarafından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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