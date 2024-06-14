Yangın söndürme uçağı Didim'de göle sert iniş yaptı

Son dakika haberi... Aydın Didim'deki orman yangınına müdahale eden bir uçak Bafa Gölü'nden su aldığı sırada göle sert iniş yaptı. Su alarak suya batan uçağın personeli yapılan çalışma ile kurtarıldı.
Son dakika haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.
PERSONEL KURTARILDI
İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı. Uçağın personeli kurtarıldı.