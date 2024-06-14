Yangın söndürme uçağı Didim'de göle sert iniş yaptı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/yangin-sondurme-ucagi-didimde-gole-sert-inis-yapti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Aydın Didim'deki orman yangınına müdahale eden bir uçak Bafa Gölü'nden su aldığı sırada göle sert iniş yaptı. Su alarak suya batan uçağın personeli yapılan çalışma ile kurtarıldı.