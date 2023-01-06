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    Yer İzmir... El kadar sabiye hırsızlık yaptırdı! Anne-çocuk görünümlü çete telefonculara dadandı! -video

    Giriş Tarihi: 06.01.2023, 14:06

    İzmir'in Buca ilçesinde anne-çocuk görünümlü hırsızlar telefoncu dükkanlarına dadandı. Kadının esnafı oyalarken, küçük çocukların telefonları çaldığı anlar en son hırsızlık yaptıkları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Uğradıkları zarardan ziyade hırsızlığın masum bir çocuk üzerinden yapılmasına üzüldüklerini belirten esnaf, görüntülerdeki kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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    İzmir'in Buca ilçesinde küçük çocuğa hırsızlık yaptıran kadın ve çocuğun hırsızlık yaptığı anlar, iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Özellikle telefoncu dükkanlarını mesken tutan anne-çocuk görünümlü hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.
    Buca'nın değişik semtlerinde birçok iş yerine dadanan hırsızlar, özellikle telefoncu dükkanlarını hedef aldı. Son olarak ikinci el telefon satan bir iş yerine giren küçük çocuk, dışarıda kendisini izleyen kadının gözetiminde yaklaşık 5 bin lira değerinde iki adet ikinci el telefonu alarak kayıplara karıştı. Genellikle bir kadın ve daha küçük bir çocuk ile gezen üçlü, Buca'da değişik iş yerlerinde hırsızlık yaparken de güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık mağduru iş yeri çalışanları ise görüntülerdeki kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

    KADIN ESNAFI OYALIYOR, ÇOCUK TELEFONLARI ÇALIYOR
    Yaşanan hırsızlıklar ise iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, bir kadının elinden tuttuğu küçük kız çocuğu ile esnafı oyaladığı ve bu esnada 9-10 yaşlarındaki erkek çocuğun raflardaki telefonları çalma anları yer aldı. Değişik iş yerlerinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde aynı ekibin çok sayıda dükkana girerek hırsızlık yaptığı anlar görüntülendi.

    "ÇOCUĞUN ÇALABİLECEĞİ AKLIMIZA GELMEDİ"
    Yapılan sayımda dükkandaki telefonların eksik olması üzerine kamera kayıtlarını incelediklerini söyleyen esnaftan Abdülsamet Sağıl, hırsızlık olayını çocuğun yaptığını görünce şaşırdıklarını söyledi. Sağıl, "1 Ocak akşam saat 18.00 sıralarında dükkanımızın yoğun olduğu dakikalarda bu olay meydana geldi. Dışarıda annesi olduğunu tahmin ettiğimiz bir kadın beklerken küçük çocuk tezgahın arkasına geçerek telefonları çalıp kaçıyor. İçeride çok müşterimiz olduğu için yoğunluktan faydalanmış, bizim de dikkatimizden kaçtı. Çocuk tek başına girdiği için, yanında bir yetişkin olmadığı için de böyle bir olayın meydana gelebileceğini düşünmedik, çocuktan şüphelenmedik açıkçası. Biz dün iş yerinde telefonları sayarken eksik olduğunu fark ettik. Daha sonra kameraları inceledik ve yaklaşık 4 - 5 saat izleme yaptık. Hırsızlık olayını bu küçük çocuk gerçekleştirdiği için dikkat etmedik. Nerede, kim tarafından telefonların çalındığını belirlemek için uzun süre kameraları inceledik" açıklamasında bulundu.

    İLK VUKUATLARI DEĞİL
    Görüntülerdeki kadın ve çocuğun değişik iş yerlerinden hırsızlık yaptıklarını ve bu işi meslek haline getirdiklerini söyleyen esnaf Sağıl, "Bu ekip, yine Buca ilçesinde, farklı farklı dükkanlardan benzer şekilde hırsızlıklar yapmış. Bizden de 2 adet ikinci el telefonu çalmış ve yaklaşık 5 bin lira kadar zararımız var. Bizi üzen kısım uğradığımız zarardan öte hırsızlığın bu çocuk üzerinden yapılıyor olması. Kamera görüntülerinde hırsızlık olayını belirledikten sonra görüntülerdeki kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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