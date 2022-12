Yunan yine iş üstünde yakalandı! Mültecileri ölüme böyle terk ettiler

Son dakika... Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salları içerisindeki 66 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. O anlar Türk Balıkçıları tarafından an be an kaydedildi.