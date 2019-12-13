 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Bir Zamanlar Çukurova > Fekeli ile Hünkar evlenecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izle

Fekeli ile Hünkar evlenecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izle

Giriş Tarihi: 13.12.2019, 10:40

Bir Zamanlar Çukurova, 12 Aralık Perşembe akşamı ile ekrana gelen 48. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Hünkar'ın kendisinden çaldığı mutluluğa erişmek üzere olduğunu düşünen Züleyha, ikisinin karşısına, gerçeklerle çıktı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünü izleyenler 'Fekeli ile Hünkar evlenecek mi?, Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?, Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm tek parça izle' gibi merak edilenlere yanıt aradı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izleme sayfası!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fekeli ile Hünkar evlenecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan ödülü kendi elleriyle takdim etti
Başkan Erdoğan ödülü kendi elleriyle takdim etti
Kaleminden kan damlayanlara Nobel verildi
"Kaleminden kan damlayanlara Nobel verildi"
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Şırıngalı çikolatadan ölen 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin annesi o anları anlattı
Şırıngalı çikolatadan ölen 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin annesi o anları anlattı
Kız yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi
Kız yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi
Hava Durumu
Hava Durumu