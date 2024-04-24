Aldatmak 66. yeni bölüm fragmanı izle | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/ekran/aldatmak-66-yeni-bolum-fragmani-izle-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aldatmak dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide bu hafta yine heyecan dorukta. Oğlu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Annesini aşiretten saklamak istemeyen Kahraman'ın hamlesi, Dicleli ailesinde dengeleri değiştirecektir. Dündar'la gittikçe yakınlaşan Yeşim, müşterilerle yaşadığı kötü deneyimlerin altında yatan gerçekleri keşfeder. Ümit'in kıskançlığı Yeşim için korkunç sonuçlar doğuracaktır. İşte Aldatmak'ın yeni bölümde yaşanacaklar...