<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/3600-ek-gosterge-ile-maaslar-nasil-degisecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milyonlarca emekli ve memur 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmelerini merak ediyor. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile maaşlar nasıl değişecek? soruları en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenleri açıkladı.