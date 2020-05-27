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    Yeniasır TV Ekonomi Altın fiyatları 27 Mayıs Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları 27 Mayıs Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

    Giriş Tarihi: 27.05.2020, 10:56

    Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 27 Mayıs Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

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