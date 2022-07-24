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    Yeniasır TV Ekonomi 'Assos' ve 'Troya' tünellerinde sona doğru! 1 saatlik yol 5 dakikaya iniyor

    'Assos' ve 'Troya' tünellerinde sona doğru! 1 saatlik yol 5 dakikaya iniyor

    Giriş Tarihi: 24.07.2022, 09:11

    Çanakkale'yi İzmir'e ve Balıkesir'e bağlayacak olan tünellerde çalışmalar sona yaklaştı. 600 personelin 24 saat vardiya usulü çalıştığı proje verilen süreden 10 ay kadar daha önce bitiriliyor. Ekonomiye yıllık 130 milyon lira katkı sağlayacak olan proje ile bölgedeki ulaşım sıkıntısı tarihe karışacak.Küçükkuyu rampalarındaki mevcut yolun konforsuz ve virajlı olması sebebiyle çok tercih edilmeyen bu güzergâh, yeni bölünmüş yolun ve tünellerin trafiğe açılması ile birlikte çok daha fazla tercih edilir hale gelecek ve bölge turizmine ciddi katkıda bulunulacaktır. Tünellerin Ağustos ayında tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

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