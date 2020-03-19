Bakan Albayrak: 3 aylık 50- 60 milyarlık likitide piyasayı rahatlatacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/bakan-albayrak-3-aylik-50-60-milyarlik-likitide-piyasayi-rahatlatacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle alakalı olarak açıklama yaptı. Bakan Albayrak, 3 aylık dönemde 50-60 milyar liralık likidite sağlanacağını söyledi. Kamu çalışanlarına ilişkin olarak Bakan Albayrak, evden çalışma hazırlığı olmadığını belirtti.