Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle alakalı olarak açıklama yaptı. Bakan Albayrak, 3 aylık dönemde 50-60 milyar liralık likidite sağlanacağını söyledi. Kamu çalışanlarına ilişkin olarak Bakan Albayrak, evden çalışma hazırlığı olmadığını belirtti.
Bakan Albayrak: 3 aylık 50- 60 milyarlık likitide piyasayı rahatlatacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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