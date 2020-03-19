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    Bakan Albayrak: 3 aylık 50- 60 milyarlık likitide piyasayı rahatlatacak

    Giriş Tarihi: 19.03.2020, 15:34

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle alakalı olarak açıklama yaptı. Bakan Albayrak, 3 aylık dönemde 50-60 milyar liralık likidite sağlanacağını söyledi. Kamu çalışanlarına ilişkin olarak Bakan Albayrak, evden çalışma hazırlığı olmadığını belirtti.

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