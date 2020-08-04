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    Yeniasır TV Ekonomi Bakan Albayrak'tan ekonomide toparlanma mesajı: Bu tarihi bir dönüm noktası

    Bakan Albayrak'tan ekonomide toparlanma mesajı: Bu tarihi bir dönüm noktası

    Giriş Tarihi: 04.08.2020, 11:22

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa ilişkin, "Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

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