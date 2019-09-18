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Çocukların severek oynadığı Slime'da kanserojen madde uyarısı

Giriş Tarihi: 18.09.2019, 15:32

İzmir Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sırasında bir imalathaneden alınan numunelerde, slimeların cilt kanserine neden olan kimyasal 'boraks' maddesinin yoğun olarak kullanıldığı tespit edilince Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de bazı marka slimeların toplatılması kararını aldı. İşte Slime'daki büyük tehlike.

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