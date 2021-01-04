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    Yeniasır TV Ekonomi Emekli ve memurun zam oranı belli oldu

    Emekli ve memurun zam oranı belli oldu

    Giriş Tarihi: 04.01.2021, 10:25

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Ocak ayı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık ayında yıllık yüzde 14,60, aylık yüzde 1,25 olarak açıklandı. Peki emekli ve memurun zam oranı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları açıkladı.

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