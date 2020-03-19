Emekliye evde ödeme nasıl olacak? Başvuru nasıl yapılır? Evde maaş nasıl alınır?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/emekliye-evde-odeme-nasil-olacak-basvuru-nasil-yapilir-evde-maas-nasil-alinir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dünyayı da etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye'de çok sıkı önlemler alındı. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında emeklilere “Bankaya gitmeyin” çağrısı yapıldı. Emeklilere, talep ederlerse maaşları evde ödenecek. Peki evde emekli maaşı nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? Emekli maaşı nasıl alınır?