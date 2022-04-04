Emekliye Temmuz artışı ne kadar olacak? Zam oranı belli mi?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/emekliye-temmuz-artisi-ne-kadar-olacak-zam-orani-belli-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 3 aylık veriler belli oldu. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 kere yapılan emekli maaş zamlarına ilişkin son dakika detayları yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yapılan zam oranları sonrası emeklilerin Temmuz maaş zammı araştırmaları da artış gösterdi. Önümüzdeki 3 aylık enflasyon verilerinin de eklenmesi ile birlikte emeklinin Temmuz maaş zammı netleşecek. Peki emekli Temmuz maaş zammı artışı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilenleri açıkladı.