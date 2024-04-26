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Muğla'daki vahşette yeni detaylar! Cinayetten sonra bunu yapmış

Muğla'da yaşanan korkunç olayın yeni detayları ortaya çıktı. Marmaris ilçesinde sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya (38), tutuklandı. Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta dönüp, kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sokakta tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya (38), tutuklandı. Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta dönüp, kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya ile kız arkadaşı İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali İhsan Kaya yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlknur Çetin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HASTANE GÖTÜRÜLÜP KIRIK BACAĞI ALÇIYA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ali İhsan Kaya olduğunu ve elektrikli bisikletle kaçtığını tespit etti. Ali İhsan Kaya Atatürk Caddesi'nde polis ekiplerince durdurulup, gözaltına alındı. Sağ bacağı aksayan Kaya, hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde Ali İhsan Kaya'nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı.

KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan Ali İhsan Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta girip, kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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