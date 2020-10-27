Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev firmaların temsilcileriyle görüşmelerde bulunuyor. Bakan Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı.Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor." şeklinde konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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