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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Her ülke benzer tedbirler alıyor

    Giriş Tarihi: 19.03.2020, 15:35

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Koronavirüs'ün ekonomi üzerinde etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her ülke etkilere karşı benzer tedbirler alıyor. Süreci ve etkilerini çok yakından takip edeceğiz." dedi. Öte yandan Berat Albayrak, "Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak" şeklinde konuştu. Ayrıca Bakan Albayrak, "Türkiye bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak." mesajını verdi. "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna Albayrak, "Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok." yanıtını verdi. Albayrak, bütün vatandaşların merak ettiği "sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusunu da cevapladı..

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