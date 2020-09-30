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    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kısa sürede hayata geçireceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kısa sürede hayata geçireceğiz

    Giriş Tarihi: 30.09.2020, 16:02

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi.

    Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

    Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik.

    2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/mFiFoToSqG

    — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 30, 2020
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