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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı!

    Giriş Tarihi: 27.07.2020, 10:53

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin adım adım yeniden yükseldiğini, Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminlerin yine boş çıkacağını söyledi.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe yüzde 20,2, perakende ticarette yüzde 9,6 ve inşaat sektöründe yüzde 11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak" dedi.

    DHA

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