Yabancı sermayeye defalarca Türkiye'ye yatırım yapmamaları konusunda akıl veren Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” deyip yabancı sermayeye “gelmeyin” mesajını yineledi.
Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı! Yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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