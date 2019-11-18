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Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı! Yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı

Giriş Tarihi: 18.11.2019, 09:11

Yabancı sermayeye defalarca Türkiye'ye yatırım yapmamaları konusunda akıl veren Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” deyip yabancı sermayeye “gelmeyin” mesajını yineledi.

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