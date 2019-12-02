Kış lastiği zorunlu mu? Hangi araçlar kış lastiği takmalı? Cezası ne kadar?

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Kış lastiği uygulaması başladı ve araç sahipleri detayları araştırıyor. Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama başladı. Hangi araçlar kış lastiği takmalı, cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye gireceği bugünden itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiği denetimleri başlayacak. Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Geçen dönem kış lastiği kullanmayan 4 bin 277 araç ile sürücüsüne idari yaptırım uygulayan emniyet birimleri, bu yıl da sıkı denetimlerini sürdürecek.