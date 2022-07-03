Kurban Bayramı'nda hangi otoyollar ücretsiz?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/kurban-bayraminda-hangi-otoyollar-ucretsiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerin başında Ege geliyor. Özellikle kendi araçları ile yola çıkacak olanlar bayramda bayramda hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada bu bayramda da devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu. Peki hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İzmir'de hangi yollar ücretsiz olacak? Ücretsiz geçişler ne zaman başlıyor? A Haber'den Tayfun Er detayları aktardı.