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    Yeniasır TV Ekonomi Kurban Bayramı'nda hangi otoyollar ücretsiz?

    Kurban Bayramı'nda hangi otoyollar ücretsiz?

    Giriş Tarihi: 03.07.2022, 09:58

    9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerin başında Ege geliyor. Özellikle kendi araçları ile yola çıkacak olanlar bayramda bayramda hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada bu bayramda da devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu. Peki hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İzmir'de hangi yollar ücretsiz olacak? Ücretsiz geçişler ne zaman başlıyor? A Haber'den Tayfun Er detayları aktardı.

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    DEVLETİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

    İzmir - Çeşme Otoyolu

    İzmir - Aydın Otoyolu

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

    Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

    Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

    Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

    Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

    Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil)

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