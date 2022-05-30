  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Memur ve emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

    Memur ve emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

    Giriş Tarihi: 30.05.2022, 09:55

    Emekli ve memurun Temmuz zammı için bekleyişi sürüyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan Temmuz zammında oranlar da belli olmaya başladı. Cuma günü Mayıs ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından emekli ve memurun zam oranlarında büyün oranda netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memurun Temmuz zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? soruları en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Temmuz zammına ilişkin merak edilenleri açıkladı.

    1915 Çanakkale Köprüsü’ne ödül! En çok istihdam sağlayan proje
    1915 Çanakkale Köprüsü'ne ödül! En çok istihdam sağlayan proje
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Türkiye’nin buğday stoğu ne kadar? İzmir’de depolarda ne kadar buğday var?
    Türkiye'nin buğday stoğu ne kadar? İzmir'de depolarda ne kadar buğday var? 23.5.2022 15:30:56
    3600 ek gösterge ile maaşlar nasıl değişecek?
    3600 ek gösterge ile maaşlar nasıl değişecek?
    Çeşme’de ev fiyatına kiralık yazlık
    Çeşme'de ev fiyatına kiralık yazlık 20.5.2022 15:42:22
    Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi?
    Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? 20.5.2022 09:56:38
    Emekliye 3’lü Temmuz ödemesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
    Emekliye 3'lü Temmuz ödemesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
    Ev fiyatları için 81 ilde harekete geçildi
    Ev fiyatları için 81 ilde harekete geçildi
    Dünyanın en büyük 7 gemisinden biri Aydın’da
    Dünyanın en büyük 7 gemisinden biri Aydın'da
    TOKİ’den dar gelirli için 150 bin konut fırsatı! Başvuru şartları neler?
    TOKİ'den dar gelirli için 150 bin konut fırsatı! Başvuru şartları neler?
    Konut destek paketinin detayları belli oldu!
    Konut destek paketinin detayları belli oldu!
    Annelere sağlanan destekler neler? Çalışma hayatında annelerin hakları neler?
    Annelere sağlanan destekler neler? Çalışma hayatında annelerin hakları neler?
    Emekli ve memurun zammı ne kadar olacak?
    Emekli ve memurun zammı ne kadar olacak?
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Emekliye Temmuz zammı

    EN YENİ VİDEOLAR

    1915 Çanakkale Köprüsü’ne ödül! En çok istihdam sağlayan proje
    1915 Çanakkale Köprüsü'ne ödül! En çok istihdam sağlayan proje
    Çanakkale’de balina! Balıkçı tesadüfen görüntüledi
    Çanakkale'de balina! Balıkçı tesadüfen görüntüledi
    Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar buradayız
    Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar buradayız
    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları! MHP lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar
    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları! MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
    İstanBaşkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturdu
    İstanBaşkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturdu
    Atatürk Havalimanı’nda nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi
    Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi