Memur ve emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/memur-ve-emeklinin-temmuz-zammi-ne-kadar-olacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Emekli ve memurun Temmuz zammı için bekleyişi sürüyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan Temmuz zammında oranlar da belli olmaya başladı. Cuma günü Mayıs ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından emekli ve memurun zam oranlarında büyün oranda netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memurun Temmuz zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? soruları en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Temmuz zammına ilişkin merak edilenleri açıkladı.