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Memura esnek çalışma modeli!

Giriş Tarihi: 23.01.2020, 10:58

Kamuya 'esnek çalışma sistemi' geliyor. Milyonlarca memuru ilgilendiren esnek çalışma ile ilgili yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslağa göre memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek. İsteyen uzaktan da çalışabilecek.Böylece memurların değişik zaman dilimlerinde daha esnek saatlerde çalışabilmelerinin önü de açılacak. Detaylar Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı. İşte detaylar...

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