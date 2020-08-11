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    Yeniasır TV Ekonomi Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı

    Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı

    Giriş Tarihi: 11.08.2020, 11:34

    Son dakika haberi: Merkez Bankası, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır" açıklamasında bulundu.

    Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan yeni bir likidite hamlesi geldi. Merkez, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır" açıklamasında bulundu.

    DAHA ÖNCE YARIYA İNDİRİLMİŞTİ

    Merkez Bankası daha önce yaptığı açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır." demişti.

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