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MPT-76’ya bomba atar desteği geldi

Giriş Tarihi: 08.02.2020, 15:59

Savunma Sanayii Başkanlığı, MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığını açıkladı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığı belirtilerek, silahın hızlı ve istikrarlı nişan alma, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlu, sürekli taşımaya uygun hafif tasarım, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun olduğu vurgulandı.

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