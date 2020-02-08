MPT-76’ya bomba atar desteği geldi

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Savunma Sanayii Başkanlığı, MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığını açıkladı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığı belirtilerek, silahın hızlı ve istikrarlı nişan alma, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlu, sürekli taşımaya uygun hafif tasarım, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun olduğu vurgulandı.