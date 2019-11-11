<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/sahte-yetkili-servise-ek-tedbir-getiriliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici ve firmalardan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Servis Bilgi Sistemi Projesi'ni (SERBİS) hayata geçireceklerini belirterek, yetkili servislere güvenilir tek bir kanaldan ulaşılabilecek yeni bir internet sitesi oluşturacaklarını bildirdi.