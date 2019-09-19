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Star Rafinerisi'nin Türkiye için önemi ne? İşte İzmir Aliğa'da Star Rafineri'nin kalbinden detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2019, 12:16

Türk ekonomisine duyulan güvenin simgesi Star Rafineri'nin Türkiye için önemi ne? a haber İzmir'de Star Rafineri'nin kalbinde merak edilen soruları Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter'e yöneltti. İşte yaklaşık 10 aydır çalışmaların devam ettiği rafineriden detaylar...

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