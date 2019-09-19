Türk ekonomisine duyulan güvenin simgesi Star Rafineri'nin Türkiye için önemi ne? a haber İzmir'de Star Rafineri'nin kalbinde merak edilen soruları Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter'e yöneltti. İşte yaklaşık 10 aydır çalışmaların devam ettiği rafineriden detaylar...
Star Rafinerisi'nin Türkiye için önemi ne? İşte İzmir Aliğa'da Star Rafineri'nin kalbinden detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.