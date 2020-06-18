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    Temassız ödeme kullananlar dikkat!

    Giriş Tarihi: 18.06.2020, 16:43

    Koronavirüs salgını döneminde temassız kart kullanımı oldukça arttı. Virüslerden uzak kalmak isterken dolandırıcıların tuzağına düşebiliriz. Dolandırıcılar seyyar pos cihazlarıyla otobüslerde, kalabalık yerlerde temassız kart kullanım özelliği olan kredi kartlarından habersizce para çekiyor. Peki bundan nasıl korunabiliriz? Kredi kartımızdan bilgimiz dışında para çekildiğini fark edersek ne yapmalı, nereye başvurmalıyız? Bu gibi dolandırıcılardan en kolay kurtulma yöntemi ne? Tüm bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Hakem Heyeti Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu verdi.

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