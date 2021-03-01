Türkiye o dönemde en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu! Berat Albayrak'ı hedef alanlara böyle anlattı

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Son dakika haberi... Türkiye salgın yılı 2020’de yüzde 1,8 büyüdü. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde büyüme yüzde 5,9 oldu. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında büyüme rakamlarını değerlendirdi. Asılsız iddialarla Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara seslenen Doğaner, "Asıl bugün konuşsunlar. Çünkü bugün manşetlere çıkması gereken isim Albayrak. O dönemin karnesiydi o dönemin karnesinde Türkiye en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu." açıklamasında bulundu.