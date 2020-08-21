Türkiye enerji alanında dev adımlar atmaya devam ediyor. İzmir Aliağa'da, LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali açıldı. Tesis 6 ay içerisinde tamamlandı. Terminal, 50 bin konutun doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. Bu tesis sayesinde ülkenin doğal gaz ihtiyacının yüzde 10'ü karşılanmış oluyor.
Türkiye'den enerjide dev adımlar! LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali Aliağa'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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