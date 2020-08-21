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    Türkiye'den enerjide dev adımlar! LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali Aliağa'da!

    Giriş Tarihi: 21.08.2020, 10:52

    Türkiye enerji alanında dev adımlar atmaya devam ediyor. İzmir Aliağa'da, LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali açıldı. Tesis 6 ay içerisinde tamamlandı. Terminal, 50 bin konutun doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. Bu tesis sayesinde ülkenin doğal gaz ihtiyacının yüzde 10'ü karşılanmış oluyor.

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