Türkiye'den enerjide dev adımlar! LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali Aliağa'da!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/turkiyeden-enerjide-dev-adimlar-lng-depolama-ve-gazlastirma-terminali-aliagada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye enerji alanında dev adımlar atmaya devam ediyor. İzmir Aliağa'da, LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali açıldı. Tesis 6 ay içerisinde tamamlandı. Terminal, 50 bin konutun doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. Bu tesis sayesinde ülkenin doğal gaz ihtiyacının yüzde 10'ü karşılanmış oluyor.