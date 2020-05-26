  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Yeni dönemde hava yolu taşımacılığı nasıl olacak?

    Yeni dönemde hava yolu taşımacılığı nasıl olacak?

    Giriş Tarihi: 26.05.2020, 12:07

    Corona virüsü pandemisinde en çok etkilenen sektörlerden biri de havayolları şirketleri olmuştu. Virüsün yayılmasın önlemek için alınan seyahat yasağı sonrası THY ve diğer havayolları firmaları iç hata uçuşlarını ertelemişti.. İşte Türkiye'de iç hat uçuşlarının başlayacağı tarih…

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni dönemde hava yolu taşımacılığı nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Plajlarda sosyal mesafeli yeni düzen…
    Plajlarda sosyal mesafeli yeni düzen…
    Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
    Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle
    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Katar ile yeni swap anlaşması! 15 milyar dolara yükseltildi
    Katar ile yeni swap anlaşması! 15 milyar dolara yükseltildi
    THY'den 87. yıl dönümüne özel video!
    THY'den 87. yıl dönümüne özel video: Gurur yolculuğumuz devam edecek
    THY'den 19 Mayıs uçuşu
    THY'den 19 Mayıs uçuşu
    Piyasalarda Son Durum! / Borsada Nelere Dikkat Edilmeli? / 18.05.2020
    Piyasalarda son durum ne? Döviz alırken nelere dikkat etmeli?
    THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş!
    THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş!
    Kara yolu taşımacılığına düzenleme! Yeni bilet fiyatları kaç oldu? Otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
    Kara yolu taşımacılığına düzenleme! Yeni bilet fiyatları kaç oldu? Otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...