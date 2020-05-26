Corona virüsü pandemisinde en çok etkilenen sektörlerden biri de havayolları şirketleri olmuştu. Virüsün yayılmasın önlemek için alınan seyahat yasağı sonrası THY ve diğer havayolları firmaları iç hata uçuşlarını ertelemişti.. İşte Türkiye'de iç hat uçuşlarının başlayacağı tarih…
Yeni dönemde hava yolu taşımacılığı nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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